Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, Çin'in küresel inisiyatiflerini desteklediğini belirtti

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Çin'in kalkınma, güvenlik ve medeniyet konularında önerdiği küresel inisiyatifleri desteklediklerini ifade etti. Gil, Venezuela'nın Çin gibi diyalog, anlayış, küresel barış ve ortak ilerlemeye katkıda bulunan ülkelerin çabalarını alkışladığını belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Eylül (Xinhua) -- Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Çin'in kalkınma, güvenlik ve medeniyet konularında önerdiği küresel inisiyatifleri desteklediklerini belirtti.

Cumartesi günü BM Genel Kurulu genel görüşmelerinde konuşan Gil, Venezuela'nın Çin gibi diyalog, anlayış, küresel barış ve ortak ilerlemeye katkıda bulunan ülkelerin çabalarını alkışladığını ifade etti.

Gil, "Venezuela, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ne destek veriyor. Tamamlayıcılık, dayanışma ve işbirliği ruhu çerçevesinde ortak çabalarla, yönümüzü tüm insanlık için ortak refah ve istikrarın yer alacağı geleceğe doğru döndürebiliriz" dedi.

Hegomanyacı anlayıştan uzak ve BM Antlaşmasına bağlı, barışın ve ekonomik refahın hakim olduğu çok kutuplu ve çok taraflı yeni bir dünyanın, gerçek çok taraflılık, uluslararası işbirliği ve dayanışma değerlerine dayanması gerektiğine işaret eden Gil, bu bağlamda ülkesinin, üyesi olmayı arzu ettiği BRICS blokunun mevcut küresel jeopolitiğe ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesine yaptığı katkının farkında olduğunu söyledi.

Bakan, özellikle gelişmekte olan ülkeleri etkileyen ekonomik ve mali kriz karşısında, küresel yönetim mekanizmaları için Küresel Güney'in uluslararası finansmana eşit şekilde erişebileceği yeni bir modele ihtiyaç olduğunu belirtti.

Gil, finansal açıdan çok taraflı sistemde gerçek ve etkili bir reform yapılmadığı sürece Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı.

Borçlanmanın, gelişmekte olan ülkeler için temel bir sorun olmaya devam ettiğini ve mevcut sistem kökten değiştirilmediği sürece işlerin yakın zamanda düzeleceğine dair çok az umut olduğuna dikkat çeken Gil, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Batılı kredi kuruluşlarının dost ülkelere düşük faiz oranları uygularken, gelişmekte olan ülkelere ödenmesi güç faiz oranları yüklediklerini, bunun da bazı uzmanlar tarafından suç teşkil eden bir finansal apartheid olarak tanımlandığını ifade etti.

Gil, bu yeni sömürgeci yağmalama ve bağımlı yapma planının kökünün kazınması gerektiğini sözlerine ekledi.