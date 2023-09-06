Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya'ya Barış Görüşmelerinde Destek Verdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya hükümeti ve silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında ülkesinde tamamlanan dördüncü tur barış görüşmeleri konusunda Kolombiya'ya destek verdi.

Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Maduro, taraflar arasında başkent Karakas'ta gerçekleşen barış görüşmelerinin Kolombiya açısından "son derece karlı" geçtiğini söyledi.

Barış müzakereleri konusunda Kolombiya'ya desteğini yineleyen Maduro, "Oldukça faydalı bir gün olduğunu düşünüyorum ve ilerliyorlar, Kolombiya için barış günüdür. Komşunun barışı Venezuela'nın barışıdır, Kolombiya'nın mutluluğu Venezuela'nın mutluluğudur. Bu nedenle Kolombiya'da barış için yapılması gereken ne varsa her şeyi yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Maduro, Kolombiya hükümeti ile ELN arasında süren diyalog sürecinin başarıya ulaşması için müzakerelerin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Bolivarcı hükümetin Latin Amerika ve Karayipler'de birliğin sağlanması için yorulmadan çalışacaklarını vurgulayan Maduro, "Venezuela, garantör bir ülke olarak barış diplomasisi çerçevesinde, çatışmanın Kolombiya nüfusu üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla insani eylemleri ve dinamikleri tartışmanın merkezine koyan bir ülkedir, bu yüzden müzakere sürecine bir kez daha ev sahipliği yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya hükümeti ve silahlı isyancı örgüt ELN arasında 15 Ağustos'ta başlayan barış görüşmelerinin dördüncü turu, Venezuela'nın ev sahipliğinde 5 Eylül'de sona ermişti.

Başkent Karakas'taki tarihi La Casona Aquiles Nazoa tesislerindeki toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, tarafların "Çatışmalardan en çok etkilenen bölgelerde insani koridorun açılması" konusunda mutabakat sağladığı bildirilmişti.