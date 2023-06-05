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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ni Paylaştı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ni Paylaştı

Dünya Haberleri

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Göreve Başlama Töreni'ni ve Türkiye'den görüntüler paylaştı. Maduro, Twitter hesabından paylaştığı klipte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene, Ankara ve İstanbul'dan görüntülere yer verdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"ni ve Türkiye'den görüntüler paylaştı.

Maduro, Twitter hesabından paylaştığı klipte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene, Ankara ve İstanbul'dan görüntülere yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören sırasında Devlet Başkanı Maduro'ya teşekkür ettiği cümleleri klipte gösteren Maduro, "Venezuela ve Türkiye, hakların refahı ve ikili ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için birlik içinde hareket ediyor. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminin yeni aşaması çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti refah yolundadır. Bağlılık, Egemenlik ve Demokrasi!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandığı görüntüleri takipçileriyle paylaşan Maduro, ayrıca Erdoğan'ın miting görüntülerini ve halkın sevinç anlarını klipte gösterdi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Dünya

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Venezuela Türkiye Dünya Haberler

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