Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti. Maduro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk halkını bu zaferinden dolayı tebrik etti ve birlikte çalışmayı arzu ettiğini belirtti.