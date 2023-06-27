Venezuela Devlet Başkanı Maduro, CELAC Bilimsel Araştırma Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ev sahipliğinde, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC), bakanları ve yüksek temsilcilerin katılımıyla bilimsel araştırma zirvesi yapıldı. Maduro, Latin Amerika ülkeleri için bilim ve teknoloji alanında uygulamalı bir araştırma merkezi kurulmasını teklif etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ev sahipliğinde, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC), bakanları ve yüksek temsilcilerin katılımıyla bilimsel araştırma zirvesi yapıldı.

Başkent Karakas'ta Maduro'nun da katılımıyla organize edilen CELAC bilimsel araştırma zirvesine çok sayıda bakan ve yüksek temsilci katıldı.

Latin Amerika ülkeleri için bilim ve teknoloji alanında uygulamalı bir araştırma merkezi kurulmasını teklif eden Maduro, "Bu toplantıdan bir öneri çıkmasını umuyorum, CELAC'tan 33 ülkenin desteğiyle, uygulamalı bilim ve teknoloji araştırmaları için bir Latin Amerika merkezi kurabiliriz." ifadesini kullandı.

Maduro, merkezin bölge ülkeleri için önemine değinerek, "Kıtamızın çeşitli projelerinde bilim ve teknoloji ön planda olmalıdır. Bilim, teknoloji, yenilik ve iklim değişikliğinden kaynaklanan devasa sorunlara karşı bu merkez, çözüm arayışında olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecekte tarım ve sağlığın daha da önemli olacağını vurgulayan Maduro, gıda güvenirliliği, sürdürülebilirlik ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili konuları masaya yatırmaları gerektiğini belirterek, dijital dönüşüm, yapay zeka ve sosyal programların önemine dikkati çekti.

Venezuela basınında çıkan haberde, toplantıların yarın da devam edeceği ve işbirliğine yönelik anlaşmalar imzalanacağı bildirildi.