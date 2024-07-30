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BBC

Venezuela'da Seçim Sonrası Gösteriler

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Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun seçimi kazandığının açıklanmasının ardından ülke çapında protesto gösterileri düzenleniyor. Göstericiler polisle çatışırken, Maduro muhaliflerini darbe girişimiyle suçladı. Olaylarda 32 gösterici gözaltına alındı.

Venezuela'da pazar günü yapılan seçimi Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nın kazandığının açıklanmasının ardından ülke çapında protesto gösterileri düzenleniyor.

Başkent Caracas'ta göstericiler polisle çatıştı. Maduro, seçimlerde hile yapıldığını savunan muhalifleri "darbe girişiminde bulunmakla" suçladı.

Caracas'da binlerce gösterici Maduro'nun görevden alınması talebiyle sokaklara döküldü.

Lastik yakan ve "Özgürlük" sloganları atan göstericilerin, Maduro'nun posterlerini indirdikleri görüldü.

Güvenlik güçleri, araçları ateşe veren ve polisi taşlayan bazı göstericilere plastik mermi ve biber gazıyla karşılık verdi.

Olaylarda 32 gösterici gözaltına alındı.

Bazı göstericiler başkanlık sarayının etrafında toplanırken buraya askeri bir konvoy sevk edildi.

Devlet Başkanı Maduro'nun destekçileri, polisler, askerler ve hükümet yanlısı bazı paramiliter gruplar da Caracas'ta toplandı ve göstericilerle çatıştı.

Caracas çevresindeki ana yollar trafiğe kapatıldı.

Muhalifleri "darbe yapmaya çalışmakla" suçlayan Maduro ise seçim sonuçlarını tartışmaya açanların, Venezuela'yı istikrarsızlaştırarak ülkeye zarar vermeye çalıştıklarını söyledi.

Venezuela'dan yedi Latin Amerika ülkesine tepki

Öte yandan Venezuela hükümeti, yedi Latin Amerika ülkesinin diplomatlarından ülkeyi terk etmelerini istedi.

Maduro'nun seçim zaferini tanımayan bu ülkeler; Arjantin, Şili, Kosta Rika, Peru, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay.

Caracas yönetimi, yedi ülkenin tavrını, "Veneuzela'nın egemenliğine yönelik bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Venezuela, yedi ülkedeki büyükelçilerini de geri çağırdı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei; seçimlerde hile yapıldığını savunmuş, Maduro için "diktatör" demiş, Veneuzelalılara da "teslim olmayarak mücadeleye devam etmeleri" çağrısı yapmıştı.

Venezuela'nın da kurucu üyeleri arasında olduğu Amerikan Devletleri Örgütü, ülkedeki son gelişmeleri görüşmek üzere çarşamba günü olağanüstü toplanacak.

Venezuela Seçim Kurulu, Maduro'nun oyların yüzde 51'ini alarak kazandığını açıklamıştı.

Bu sonucu tanımayan muhalif lider Maria Corina Machado ise adayları Edmundo Gonzalez'in seçimi esasında oyların yüzde 73'ten fazlasını alarak kazandığını ve seçimde hile yapıldığını savunuyor.

ABD, Avrupa Birliği, Brezilya ve İspanya seçimlerle ilgili verilerin şeffaf şekilde açıklanması çağrısında bulundu.

Rusya, Çin, Küba, Honduras ve Bolivya ise Maduro'yu seçim zaferinden ötürü kutladı.

Dışişleri Bakanlığı Venezuela ilgili 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "seçimlerin barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Venezuela’nın istikrar ve refahına büyük değer veriyor, sonuçların dost Venezuela halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da Venezuela ve halkının yanında olmaya devam edecektir."

BBC

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