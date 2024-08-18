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Venezuela'da Protestolar Devam Ediyor

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Venezuela'da yapılan başkanlık seçimlerinin tartışmaları ve muhalefetin tepkisi sonucunda dünyanın çeşitli şehirlerinde ve Venezuela'da protestolar düzenlendi.

(ANKARA) - Venezuela'da geçen ay yapılan başkanlık seçimleri tartışmalarının gölgesinde protestolar devam ediyor. Binlerce Venezuelalı dün ülkenin dört bir yanında ve dünyanın çeşitli şehirlerinde düzenlenen gösterilerde muhalefet destekçileri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun seçimdeki zaferini protesto etti.

Venezuela'da geçen ay yapılan başkanlık seçimleri tartışmaları devam ediyor. Muhalefet destekçileri Devlet Başkanı Maduro'nun üçüncü kez seçilerek bir dönem daha iktidarda kalmasıyla sonuçlanan seçimlere tepki göstermek üzere dün dünyanın çeşitli şehirlerinde ve Venezuela'da protestolar düzenledi. Başkent Caracas'ta ve Venezuela'nın dört bir yanında protestocular, muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez'in 28 Temmuz seçimlerinde Maduro'nun iki katından fazla oy aldığını gösteren oy sayım kağıtlarını taşıdı.

Venezuela Seçim Konseyi'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro yüzde 51,20 ile seçimi üçüncü kez kazanmıştı. Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: ANKA / Dünya

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