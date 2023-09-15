Venezuela'da küçük uçakta 455 kilogram kokain ele geçirildi

Venezuela'nın Falcon eyaletinde yapılan aramalarda küçük bir uçakta 455 kilogram kokain bulundu. İçişleri Bakanı Remigio Ceballos, uçağın gizli bölmesinde ele geçirilen uyuşturucunun pilotları Brezilyalı olan 2 kişiye ait olduğunu açıkladı.