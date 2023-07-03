Venezuela'da düşen savaş uçağının motoruna kuş girdiği anın görüntüleri paylaşıldı

Venezuela İçişleri Bakanlığı, dün bağımsızlık törenleri kapsamında havalandıktan kısa süre sonra düşen savaş uçağının motoruna kuş girdiği anın görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait J-5 Sukhoi tipi savaş uçağının motoruna kuşun girdiği anın görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşılarak, "Bolivarcı Askeri Hava Kuvvetlerine bağlı uçak mekanik arızadan değil motor sistemine bir kuşun müdahalesi sonucu yere düştü. Kahramanın ailesine ve dostlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Twitter hesabından ölen pilotun ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, kazanın soruşturulması talimatını verdiğini belirtti.

Venezuela'da ulusal bağımsızlığın 212'inci yıl dönümü provaları kapsamında havalanan savaş uçağının Miranda eyaletine bağlı Gualcalpuro kasabasındaki boş bir araziye düştüğü bildirilmişti.

Pilotlar, fırlatma koltuğu ile uçaktan atlamayı başarsa da mürettebattan biri ölmüş, diğeri yaralanmıştı.