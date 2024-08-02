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Venezuela'da Devlet Başkanlığı Seçiminde Tartışma

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ABD ve muhalefet, Venezuela'da yapılan devlet başkanlığı seçiminde hile yapıldığını iddia ediyor. ABD Dışişleri Bakanı, muhalefetin adayının seçimi kazandığı yönünde güçlü kanıtlar olduğunu belirtti. Venezuela Ulusal Seçim Konseyi ise mevcut Devlet Başkanı'nın seçimi kazandığını açıkladı.

ABD, Venezuela'da Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimini muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez'in kazandığı görüşünde.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gonzalez'in daha fazla oy aldığı ve sandıktan galip çıktığı yönünde güçlü kanıt olduğunu söyledi.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oyların yüzde 51'ini alarak seçimi kazandığını açıklamıştı.

Muhalefet ise seçimlerde hile yapıldığını ve Edmundo Gonzales'in gerçekte oyların yüzde 73'ünün alarak Devlet Başkanı seçildiğini savunuyor.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), Venezuela hükümetine, oylarla ilgili detaylı verileri açıklama çağrısı yaptı.

Daha önce Brezilya, Meksika ve Kolombiya da benzer çağrı yapmış, bu ülkelerin liderleri Venezuela'da sorunun barışçıl çözümü için iktidar ve muhalefet arasında arabuluculuk yapabileceklerini açıklamıştı.

Muhalif lider Maria Corina Machado, Gonzalez'in Maduro'dan iki kat fazla oy aldığını kanıtlayabileceğini iddia etti.

Halen saklanan ve nerede olduğu bilinmeyen Machado, Cumartesi günü ülke çapında protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Maduro'dan dış güçlere 'seçimlere müdahale', muhalefete 'darbe girişimi' suçlaması

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro daha önce dış güçleri, "seçimlere müdahale etmekle" suçlamıştı.

Maduro seçimlerde hile yapıldığına yönelik iddiaları reddetmiş, muhalefeti de "darbe girişiminde bulunmakla" itham etmişti.

Çin, Rusya ve İran ise seçim sonrası Maduro'yu tebrik eden ülkeler arasındaydı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Venezuela'nın, istikrar ve refahına büyük değer veriyor, sonuçların dost Venezuela halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Venezuela ve halkının yanında olmaya devam edeceği kaydedilmişti.

BBC

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