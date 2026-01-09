Haberler

Venezuela'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu çok sayıda kişi serbest bırakıldı

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, siyasi tutuklular da dahil olmak üzere birçok kişinin cezaevinden tahliye edildiğini açıkladı. Bu hamlenin barış ve toplumsal birlikteliği güçlendirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

VENEZUELA'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu çok sayıda kişinin cezaevinden tahliye edildiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, ülke basınına yaptığı açıklamada, barışı ve toplumsal birlikteliği güçlendirmek amacıyla önemli sayıda kişinin serbest bırakıldığını açıkladı. Rodriguez, süreçteki katkıları nedeniyle eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'ya, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya ve Katar yönetimine teşekkür ederek, "Bolivarcı hükümetin barışı arama yönündeki geniş niyetinin bir göstergesi olarak bu jesti, cumhuriyetimizin barışçıl yaşamını sürdürmesi ve refah arayışını devam ettirmesi için hepimizin yapması gereken bir katkı olarak değerlendirin" ifadelerini kullandı.

