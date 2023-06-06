Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, Suudi Arabistan Başbakanı Veliaht Prens ile Görüştü

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gelerek Suudi Arabistan Başbakanı Veliaht Prens Mohammed Bin Salman ile görüştü.

Suudi Arabistan gibi OPEC üyesi olan Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ziyarete dair "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile her iki ulusun da yararına olacak şekilde farklı stratejik alanlarda işbirliği haritamızı gözden geçirdiğimiz ve tamamlayıcı çalışmaları ilerletme taahhüdümüzü yinelediğimiz çok verimli ve üretken bir görüşme gerçekleştirdim" açıklamasını yaptı.