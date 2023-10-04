Venedik'te turist otobüsü kazası: 21 ölü, 15 yaralı

İtalya'nın Venedik kenti yakınlarında bir turist otobüsü, üst geçitten düşerek 21 kişinin ölümüne ve 15 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazada Ukraynalı, Alman, Fransız, Hırvat ve İspanyol yolcuların bulunduğu bildirildi.

İtalya'nın Venedik kenti yakınlarında turist otobüsü, üst geçitten düştü. Veneto Bölgesi Acil Servisi (SUEM Veneto), kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Kaza, Venedik kentinin Mestre bölgesinde dün akşam meydana geldi. Turistleri taşıyan otobüs, üst geçitten uçarak 30 metreden beton zemine düştü. SUEM Veneto, kazada 21 kişinin hayatını kaybettiğini 15 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İtalyan medyası, otobüste Ukraynalı, Alman, Fransız, Hırvat ve İspanyol yolcuların bulunduğunu, yaşamını yitirenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu bildirdi. Yaralanan yolcular arasında durumu ağır olanların da olduğu ifade edilirken, kazanın nasıl gerçekleştiğinin henüz belirlenemediği aktarıldı.

OTOBÜS TERS DÖNMÜŞ HALDE BULUNDU

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, kazanın ardından olay yerinde yapılan kurtarma çalışmalarını paylaştı. Görüntülerde, otobüsün ters şekilde beton zeminde durduğu ve ağır hasar aldığı görüldü.