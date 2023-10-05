Venedik'te Otobüs Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

İtalya'nın Venedik kentine bağlı Mestre'de salı günü 21 kişinin ölümüne yol açan otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı.

İtalya'nın Venedik kentine bağlı Mestre'de salı günü yerel saatle 20.00 sıralarında Marghera'ya giden yolcu otobüsünün üst geçitten düştüğü anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Seyir halindeki otobüsün elektrik direğine çarptığı, daha sonra yoldan çıkarak üst geçitten uçtuğu görüldü.

Düştükten sonra alev aldı

Otobüsün üst geçidin altından geçen demir yoluna düştükten sonra çarpmanın etkisiyle alev aldığı belirtilmişti. Feci kazada 21 kişinin hayatını kaybettiği, çoğu yoğun bakımda olmak üzere 15 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Venedik Belediyesinden yapılan açıklamada, ölenler arasında aralarında Ukrayna, Almanya, Romanya ve Portekiz'in de yer aldığı 7 ülkenin vatandaşlarının bulunduğu duyurulmuştu. Kazanın ardından Venedik'te 3 günlük yas ilan edilmişti.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, yaşamını yitiren otobüs şoförü Alberto Rizzotto'nun fenalaşmış olabileceği ya da yol kenarındaki bariyerlerin zayıf olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. - VENEDİK