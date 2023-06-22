Vatikan, Emanuela Orlandi soruşturması kapsamında Roma Cumhuriyet Başsavcılığıyla bulgularını paylaştı

Vatikan, 1983'te kaybolan Emanuela Orlandi'nin akıbetine dair yürüttüğü soruşturma kapsamında elde ettiği bulguları Roma Cumhuriyet Başsavcılığıyla paylaştı. Orlandi ailesi ve avukatı, Vatikan ve Roma Savcılığı arasında hakikati aramak için işbirliği olmasını umut ediyor. 40 yıldır kayıp olan Emanuela Orlandi'nin Vatikan yakınlarında anma yürüyüşü yapılacak.

Vatikan, 1983'te esrarengiz şekilde Roma'da ortadan kaybolan Vatikan vatandaşı Emanuela Orlandi'nin akıbetine dair başlattığı soruşturma çerçevesinde elde ettiği yeni bulguları, kendi soruşturmasını yürüten Roma Cumhuriyet Başsavcılığıyla paylaştığını bildirdi.

Emanuela Orlandi'nin 22 Haziran 1983'te Vatikan'dan evine dönerken ortadan kaybolmasının 40. yılında Vatikan'dan önemli bir açıklama geldi.

Vatikan Şehir Devleti Adalet Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, "Son aylarda Adalet Bürosu, Vatikan ve Vatikan'a bağlı yapılarda Emanuela Orlandi konusuyla alakalı bulunabilecek tüm kanıtları topladı. Toplanan bulguların incelenmesine devam edilirken, bazı soruşturma ipuçlarının daha fazla incelenmeye değer olduğu doğrulandı. İlgili tüm belgeler, inceleyebilmeleri için Roma Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi." ifadeleri kullanıldı.

Vatikan Adalet Bürosunun, Orlandi ailesinin acısının farkında olduğu, bu çerçevede faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.

Orlandi ailesi: "İyi bir haber"

Orlandi ailesinin avukatı Laura Sgro, İtalyan ANSA ajansına yaptığı açıklamada, "Bizim umudumuz; Roma Savcılığı ile Vatikan arasında hakikati aramak için sadık işbirliği olmasıdır. Bu iyi bir haber. Gerçeği öğrenmek için yıllardır istediğimiz şey bu." dedi.

Sgro, ailenin, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bu pazar yapacağı geleneksel duası sırasında 40 yıldır kayıp olan Emanuela Orlandi'yi anmasını istediğini aktardı.

Avukat Sgro, Orlandi ailesinin, hakikat ve adalet arayışının siyasi bir tarafı olmadığı inancı ve katkıda bulunabileceği umuduyla İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye de Emanuela'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili gerçeğin açıklığa kavuşturulması çağrısı yaptığını ifade etti.

Emanuela Orlandi'nin ağabeyi Pietro Orlandi, "40 yıl uzun bir süre. Vatikan'ın konuya dair attığı ilk adım. Roma Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan belgelerin konuyla ilgili olmasını ve Vatikan'ın savcılıkla aktif işbirliği yapmaya devam etmesini ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pietro Orlandi'nin 25 Haziran'da Papa'nın geleneksel pazar duası öncesinde Vatikan yakınlarında Emanuela Orlandi'yi anma yürüyüşü yapacağı kaydedildi.

Emanuela Orlandi'nin kaybolması

Babası Vatikan'da memur olan Emanuela Orlandi, 22 Haziran 1983'te 15 yaşındayken esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuştu. O tarihten bu yana kendisinden bir daha haber alınamayan Orlandi'nin, Papa 2. Jean Paul suikastının zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın İtalya'da hapiste olduğu dönemde serbest bırakılması için kaçırıldığı ileri sürülmüştü.

Emanuela Orlandi'nin yaşadığına ya da ona ait olduğu iddia edilen kemiklerin bulunduğuna dair zaman zaman iddialar ortaya atılıp 2019'da bazı noktalarda kazılar yapılsa da aradan geçen 40 yılda somut bulguya rastlanamamıştı.

Dijital platform Netflix'te 2022'nin son aylarında yayınlanan "Vatikanlı Kayıp Kız" belgeseli, Emanuela Orlandi hadisesini yeniden kamuoyunun gündemine getirmişti.

Söz konusu dizi belgeselde, tanıklarla yapılan röportajlarda, Orlandi'nin kaybolmasının arkasında Vatikan içindeki cinsel istismar olayları ve Vatikan-mafya ilişkisinin olabileceği iddiası ısrarla vurgulanmıştı.

Orlandi'nin kaybolmasıyla alakalı Vatikan, ocak ayında kendi soruşturmasını yeniden başlatırken, Roma Cumhuriyet Başsavcılığı da mayısta ayrı bir soruşturma dosyası açmıştı.

İtalya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, 23 Mart'ta, 40 yıl önce esrarengiz şekilde Roma'da ortadan kaybolan Vatikan vatandaşı Emanuela Orlandi ve Mirella Gregori'nin akıbetlerine ilişkin soruşturma komisyonu kurulması teklifini onaylamıştı.