Varşova'da Ulusal Bağımsızlık Günü Yürüyüşü

Polonya'nın başkenti Varşova'da, Ulusal Bağımsızlık Günü dolayısıyla on binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar Polonya bayrakları taşıdı, meşaleler yaktı ve Polonya ulusal marşını okudu. Her yıl 11 Kasım'da kutlanan Ulusal Bağımsızlık Günü, Polonya'nın 1918'de egemenliğini geri almasının yıl dönümü olarak kutlanıyor.

Polonya'nın başkenti Varşova'da, Ulusal Bağımsızlık Günü dolayısıyla on binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe, şehrin merkez tren istasyonu çevresinden başlayan Polonyalılar, eski şehir merkezi ve şehir stadyumuna kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılan on binlerce kişi, ellerinde Polonya bayrakları taşıdı, meşaleler yaktı ve Polonya ulusal marşını okudu.

Polonyalılar, "Özgür Polonya", "Polonya özgür kalacak", "Yaşasın özgür ülkemiz" ve "Polonya Avrupa'dır" gibi sloganlarla 105. yılında Ulusal Bağımsızlık Günü için yürüyüşlerini sürdürdü.

Her yıl 11 Kasım'da kutlanıyor

Polonya'nın Bağımsızlık Günü (Narodowe Swieto Niepodleglosci) her yıl 11 Kasım'da kutlanıyor. Ülkede her yıl Polonya'nın 1918'de Alman, Avusturya-Macaristan ve Rus imparatorluklarından egemenliğini geri almasının yıl dönümü olarak yürüyüşler, konserler ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Ulusal Bağımsızlık Günü nedeniyle çeşitli ülkelerden liderler ve dışişleri bakanlıkları, X sosyal medya hesaplarından da Polonya'yı tebrik eden mesajlar paylaştı.