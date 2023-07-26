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Vanuatu Açıklarında 6,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Port-Olry köyünün 95 kilometre doğusunda bulunuyor. Depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi. Tsunami uyarısı yapılmadı.

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Port-Olry köyünün 95 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

USGS, depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: AA / Melike Pala - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Pasifik Okyanusu Deprem Dünya Güncel Haberler

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