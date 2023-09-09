Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Fas'a arama kurtarma ekibi gönderiyor

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Fas'ta meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 12 kişilik ekip ve 3 araç hazırladı. Ekip, Ankara'dan kargo uçağıyla Fas'ın Marakeş kentine gidecek.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 12 kişilik arama kurtarma ekibi, depremin yıkıma yol açtığı Fas'a gitmek üzere Ankara'ya hareket etti.

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fas'ta meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 12 kişilik ekip ve 3 araç hazırlandı.

Dualarla Ankara'ya uğurlanan ekip, kargo uçağıyla depremin etkilediği Fas'ın Marakeş kentine gidecek.