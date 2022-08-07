Van haberleri | Çin'den Beyaz Saray'ın tatbikat açıklamasına tepki - Haberler

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Van haberleri | Çin'den Beyaz Saray'ın tatbikat açıklamasına tepki

Van haberleri | Çin'den Beyaz Saray'ın tatbikat açıklamasına tepki

Gelen Van haberine göre Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Beyaz Saray'ın, Çin'in Tayvan adası etrafındaki tatbikatına ilişkin 'tehlikeli ve sorumsuzca' değerlendirmesine tepki gösterdi.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Beyaz Saray'ın, Çin'in Tayvan adası etrafındaki tatbikatına ilişkin 'tehlikeli ve sorumsuzca' değerlendirmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Chunying, "Sorumluluktan bahseden ABD, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini durdurmalıydı. Çin'in kapılarında gövde gösterisi yapmayı, Çin'in içişlerine karışmayı bırakmalıydı. Tek-Çin politikasını ihlal etmek ve içini boşaltmak için salam taktiklerini kullanmayı bırakın, Tayvan ile ilişkileri geliştirmeyi bırakın ve Tayvan'a silah satışını durdurun" dedi.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ AÇIKLAMIŞTI

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean Pierre, düzenlediği basın toplantısında gelen soru üzerine Çin'in Tayvan adası etrafındaki askeri tatbikatını 'sorumsuzca' diyerek nitelendirmişti. Pierre, "Yaptıkları temelde sorumsuzluktur. Bölgedeki çıkarlarımızı ve değerlerimizi savunurken, Pekin ile açık iletişim hatlarını sürdürme çabalarımıza devam edeceğiz" demişti.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Beyaz Saray Tayvan Dünya Haberler

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