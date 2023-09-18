Van Gölü sahilinde çöp toplandı

Dünya kıyı günü dolayısıyla Van Gölü sahilinde çöp topladılar

BİTLİS - Van Gölü Aktivistleri Derneği Pedalşör Spor Kulübü üyeleri, "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" dolayısıyla Van Gölü sahilinde poşet poşet çöp topladı.

"Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" dolayısıyla bir araya gelen Van Gölü Aktivistleri Derneği Pedalşör Spor Kulübü üyeleri, Van Gölü sahilinde poşet poşet çöp topladılar. Dernek üyesi Hüsamettin Gölci, "Mesele temizlik olunca biz dernek olarak sahaya iniyoruz. Bugün 'Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'. Bizim için her gün kıyı temizleme günü. Çünkü biz her zaman severek sahil çöplerini temizliyoruz" dedi.