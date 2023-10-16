Van'da Kaçak Avcılara Cezai İşlem

Van'ın Özalp ilçesinde 3 kişi tarafından kaçak avlanmış 2 yaban tavşanı ve 6 kınalı kekliğe el konuşurken şahıslara idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin av koruma ve kontrol çalışmaları devam ediyor. Özalp ilçesine bağlı Arıtoprak Mahallesi kırsalında sürdürülen çalışmalar çerçevesinde ekipler, kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişi hakkında tutanak tuttu. Şahıslar tarafından vurulan 2 yaban tavşanı, 6 kınalı keklik ile 1 otomatik av tüfeğine el konulurken 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. - VAN