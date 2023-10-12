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Van'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde saat 14.04'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu ve Erciş ilçesinde de hissedildi.