Van'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Van'ın merkez Tuşba ilçesinde saat 14.04'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu ve Erciş ilçesinde de hissedildi.
Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Van Gölü açıklarında saat 14.04'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Erciş ilçesinde de hissedilen depremin ardından öğrenciler okul bahçelerinde toplandı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya