Haberler

Van'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde saat 14.04'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu ve Erciş ilçesinde de hissedildi.

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Van Gölü açıklarında saat 14.04'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Erciş ilçesinde de hissedilen depremin ardından öğrenciler okul bahçelerinde toplandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Van Gölü Tuşba AFAD Van Dünya Haberler

title