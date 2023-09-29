Vali Gül Şirinevler'deki patlamayla ilgili açıklama yaptı

VALİ GÜL ŞİRİNEVLER'DEKİ PATLAMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Valisi Davut Gül, Bahçelievler Şirinevler mahallesi Kazım Karabekir caddesinde 5 katlı binanın 5. katında meydana gelen patlamaya ilişkin olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Gül incelemelerin ardından açıklamada bulundu. Vali Gül " ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. 1 kişi vefat etti. 1'i ağır 3'ü hafif olmak üzere 4 kişi de yaralandı. Hafif yarası olup hastaneye gitmeyen başka bir hemşehrimiz var. 5 yaralımız var 1 de vefat var. Yangını itfaiyemiz söndürdü. " dedi.