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Uyuyan Guguklu Arılar Fotoğraf Yarışmasının Kazananı

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Luke Chambers imzasını taşıyan uyuyan guguklu arılar, bu yılki Kraliyet Entomoloji Derneği Böcek Haftası fotoğraf yarışmasının kazananı oldu. Chambers'ın fotoğrafında bir otun üzerinde dinlenen iki guguklu arı görülüyor. Chambers, 'Uyuyan herhangi bir omurgasız hayvanı bulmak her zaman harikadır; ancak birbirine çok yakın iki tane bulmak, fotoğraf piyangosunu kazanmak gibi bir şey' diyor.

Luke Chambers imzasını taşıyan uyuyan guguklu arılar, bu yılki Kraliyet Entomoloji Derneği Böcek Haftası fotoğraf yarışmasının kazananı oldu.

Chambers'ın fotoğrafında bir otun üzerinde dinlenen iki guguklu arı görülüyor.

Chambers, "Uyuyan herhangi bir omurgasız hayvanı bulmak her zaman harikadır; ancak birbirine çok yakın iki tane bulmak, fotoğraf piyangosunu kazanmak gibi bir şey" diyor.

Tim Jonas'ın evcilki böcek larvalarını gösteren fotoğrafı ikinci oldu.

Jürinin başındaki, yayıncı, fotoğrafçı ve Falmouth Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Tim Cockerill, “Böcekler gezegendeki en çeşitli hayvan grubu ancak çoğu hakkında çok az şey biliyoruz. Fotoğrafçılık, böcekler dünyasının şaşırtıcı karmaşıklığına ve güzelliğine açılan bir pencere sağlıyor" diyor ve ekliyor:

"Böceklerin büyük tehditlerle karşı karşıya olduğu bu zamanda, bu çarpıcı fotoğraf koleksiyonunun onların gerçekte ne kadar önemli ve güzel olduklarını göstermeye yardımcı olacağını umuyorum."

17 yaşındaki İsveçli fotoğrafçı Gustav Parenmark, şeritli kızböceği fotoğrafıyla 18 yaş altı kategorisini kazandı.

"Erken uyanmak, uyuyan kızböceklerini fotoğraflamanın anahtarıdır. Bu kızböbeği türü genellikle çok ürkektir, onları hareketsiz halde yakalamak ve fotoğraflamak için saat 04.00'te dışarı çıkmıştım."

Sekiz yaşındaki Jamie Smart, "Bilgisayarda bakana kadar aslında başka bir sinek yediğini fark etmemiştim" diyor.

Abi Batten'ın, akıllı telefon kullanarak çektiği "Bir eşek arısı çay içmek için bize katıldı", jüriden özel övgü aldı.

Nikita Richardson'ın pamuk palyaço böceklerinden oluşan "Doğanın mücevherleri", davranış kategorisinde özel övgü aldı.

Çevre kategorisinde Thomas Roberts'ın turuncu uçlu kelebeği jürinin dikkatini çekti.

Leela Channer'ın iparhan kelebeği de övgüyle karşılandı.

Panagiotis Dalagiorgos'un Avrupa peygamber devesi fotoğrafı portre kategorisinde öne çıktı.

Robin Backhouse bu parlak renkli Picasso böceğini fotoğrafladı.

Pete Burford'un bu fotoğrafının adı: Gözlerimin içine bak.

Tüm fotoğraflar Kraliyet Entomoloji Derneği'nin izniyle kullanıldı.

BBC

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