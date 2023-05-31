UWW, Hindistan Güreş Federasyonu Başkanı protesto eden güreşçilerin gözaltına alınmasını kınadı

Dünya Güreş Birliği (UWW), Hindistan Güreş Federasyonu Başkanı Brij Bhushan Sharon Singh'i protesto eden güreşçilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. UWW, Singh'e yönelik soruşturmanın henüz sonuçlanmamasının 'hayal kırıklığı' olarak nitelendirildiği açıklamasında, Hindistan Güreş Federasyonun 45 gün içinde seçime gitmesi gerektiği, aksi takdirde üyeliğinin askıya alınacağı bildirildi.

Dünya Güreş Birliği (UWW), Yeni Delhi'de, taciz iddialarıyla suçlanan Hindistan Güreş Federasyonu Başkanı Brij Bhushan Sharon Singh'i protesto eden güreşçilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Outlook'un haberine göre, UWW, Singh'i protesto eden güreşçilerin yeni parlamento binasına yürürken gözaltına alınmasını kınayan bir açıklama yaptı.

Singh'e yönelik soruşturmanın henüz sonuçlanmamasının "hayal kırıklığı" olarak nitelendirildiği UWW açıklamasında, Hindistan Güreş Federasyonun 45 gün içinde seçime gitmesi gerektiği, aksi takdirde üyeliğinin askıya alınacağı bildirildi.

Birlik, taciz iddialarını takip ettiğini ve sporcuların yanında olduğunu kaydederken, güreşçilerle güvenlik ve çalışma koşullarının görüşüleceği bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Ayrıca, UWW, Hint makamlarına, iddialara dair tarafsız bir soruşturma yürütmesi çağrısında bulunurken sporculara yönelik muameleleri de kınadığını vurguladı.

Singh'in tutuklanması için tepkiler artıyor

Ocak ayında, Singh ve diğer yetkililer hakkında soruşturma başlatılması için uluslararası medyada gündem olan bir gösteri düzenlenmişti.

Dünya şampiyonu güreşçi Phogat, protestolar sürerken, 10 kadın güreşçinin Singh'in kendilerine de cinsel istismarda bulunduğunu itiraf ettiğini, Singh görevinden alınmadıkça güreşçilerin uluslararası turnuvalarda yarışmayacaklarını açıklamıştı.

Kadın güreşçiler, hakkındaki cinsel istismar iddiaları nedeniyle Hindistan Güreş Federasyonu Başkanı Singh'ın istifa etmesi ve tutuklanması talebiyle ellerinde mumlarla 23 Mayıs'ta Yeni Delhi'de yürüyüş yapmıştı.

28 Mayıs'ta başkent Yeni Delhi'deki Jantar Mantar bölgesinden yeni parlamento binasına yürümek istedikleri sırada gözaltına alınmalarına tepki gösteren kadın güreşçiler, "suçlu" muamelesine maruz kaldıklarını dile getirmişti.

Singh ise kadın güreşçilere yönelik cinsel istismar iddialarını reddediyor.