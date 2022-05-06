Üstünde aslan fotoğrafı olan çanta, Kenya'yı karıştırdı

Kenya'da 'çitin arkasında aslan saklanıyor' ihbarları üzerine olay yerine gelen silahlı görevliler, çalılıkların altındaki bir çanta üzerindeki aslan fotoğrafı olduğunu tespit etti.

Kenya Vahşi Yaşam (KWS) yetkilileri dün yaptıkları açıklamada ülkenin Kiangua bölgesinden bir aslanın çalılık çitinde saklandığı ihbarları üzerine 3 silahlı Vahşi Yaşam görevlisini olay yerine gönderdi. Olay yerine gelen görevliler, herkesi korkutan aslanın, aslında bir alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit etti.

Demirören Haber Ajansı / Dünya