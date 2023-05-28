Üsküp'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim galibiyeti coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te coşkuyla kutlandı. Türk ve Kuzey Makedonya vatandaşları, Murat Paşa Camisi önündeki meydanda toplanarak kutlama yaptı. Kutlamalar araçlarla şehir turuyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te coşkuyla kutlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilmesi dolayısıyla yüzlerce Türk ve Kuzey Makedonya vatandaşı, eski Üsküp Çarşısı'nda bulunan tarihi Murat Paşa Camisi önündeki meydanda toplanarak kutlama yaptı.

Vatandaşlar ellerindeki Türk, Arnavut ve AK Parti bayraklarıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye lehine sloganlar attı.

Gostivar şehrinden gelen Zekeriya Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün dünyada olduğu gibi Üsküp'te ve Balkanlar'da da coşkunun had safhada olduğunu söyleyerek "Reis'in kazanması bizim için çok önemliydi. Çünkü, Türkiye'nin ayağı acısa biz burada ağlıyoruz, oranın bir yeri kanadı mı biz zaten ağlamaktan ölüyoruz. Türkiye bizim için çok büyük bir güç. Türkiye'nin büyüklüğü, Türkiye'nin güçlü olması Balkanlar'ın da güçlü olması demektir." diye konuştu.

Üsküplü Fikrije İbishi de alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyeti için bulunduğunu belirterek "Recep Tayyip Erdoğan ülkemize katkıları olan çok önemli bir şahsiyettir. Katkısının devam etmesini diliyoruz." dedi.

Öte yandan bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim galibiyeti nedeniyle kutlamalara katılanlara baklava dağıttı.

Murat Paşa Camisi'nin önündeki kutlamaların ardından Türk ve Kuzey Makedonya vatandaşları, araçlarıyla Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği önünden başlayarak şehir turu attı.

Güvenlik güçlerinin de Büyükelçilik önünde önlem aldığı gözlendi.