Üsküp'te Çamerya Haftası etkinlikleri kapsamında Yunanistan Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 'Çamerya Haftası' etkinlikleri kapsamında Yunanistan'ın Üsküp Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi. Göstericiler, Yunanistan'ın Çameryalılara uyguladığı katliamı ve hak ihlallerini protesto etmek, Büyükelçiliğe protesto mektubunu vermek üzere toplandı. Çamerya bölgesinde yaşananlar da hatırlatıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Çamerya Haftası" etkinlikleri kapsamında Yunanistan'ın Üsküp Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi.

Üsküp Kalesi'nden Büyükelçilik istikametine yürüyüş düzenleyen onlarca kişi, 21 Haziran'da başlayan etkinlikler kapsamında Yunanistan'ın Çameryalılara uyguladığı katliamı ve hak ihlallerini protesto etmek, Büyükelçiliğe protesto mektubunu vermek üzere toplandı.

Gösteri nedeniyle Yunanistan Büyükelçiliği önünde yoğun güvenlik önlemi alındı, Büyükelçiliğe giden yollar kapatıldı, göstericiler binaya yaklaştırılmadı. Göstericiler, Çamerya sembolleri ve Arnavut bayrakları taşıdı.

Göstericiler adına protesto mektubunu okuyan Afan Sherifi, Yunanistan'dan Çameryalı Arnavutların evlerini ve atalarının mezarlarını ziyaret edebilmelerine izin vermelerini istediklerini belirtti.

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosuna, Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Yunanistan'ı Çameryalılara karşı etnik ve dini ayrımcılığı sona erdirmeye yönelik çağrılarını mektupta ilettiklerini aktaran Sherifi, "Çamerya meselesi çözülmeden iki millet arasında samimi dostluk ve komşuluk olmayacaktır." dedi.

Arnavutların her nerede olursa olsun haklarını ve Çamerya meselesinin çözümünü talep edeceklerini vurgulayan Sherifi, "Bu yüzden Yunanistan'ın Çamerya Arnavutlarına karşı yaptığı ırk ve din ayrımcılığına 'Dur' diyoruz." ifadesini kullandı.

Organizatörler, protesto mektubunu, okunmasının ardından Yunanistan'ın Üsküp Büyükelçiliğinin önünde görevli polise teslim etti.

Kuzey Makedonya'daki Çamerya Haftası kapsamındaki etkinlikler, ülkede faaliyet gösteren bazı derneklerden oluşan komisyon tarafından "I love Çameria" (Çamerya'yı seviyorum) sloganıyla düzenleniyor.

Çamerya bölgesinde neler yaşandı?

Arnavutluk'un güneyinden başlayan Çamerya bölgesi, halen Yunanistan toprakları içinde kalan Yanya'dan Preveze'ye kadarki bölgeyi kapsıyor.

Yanya vilayetine bağlı bu bölgede yaşayan Arnavutlar, 1913 yılına kadar Osmanlı vatandaşıydı.

Çamerya bölgesi, Balkan Savaşı sonunda 1913'te yapılan Londra Konferansı'nda etnik ve azınlık bir bölge olarak Yunanistan'a teslim edildi. 1910 yılında yapılan nüfus sayımında bölgede 83 bin Arnavut yaşıyordu.

Yunan General Napoleon Zervas komutasındaki kuvvetler, İkinci Dünya Savaşı sırasında Çamerya Arnavutlarına yönelik katliam gerçekleştirdi.

Haziran 1944'ten Mart 1945'e kadar süren "etnik temizlik" sırasında 2 bin 900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk öldürüldü, 745 kadına tecavüz edildi, 68 köydeki 5 bin 800 ev yakıldı, 2 binin üzerinde kişi de kötü yaşam şartları ve göçlerden dolayı hayatını kaybetti.

Yunan generalin başlattığı etnik temizlik nedeniyle 35 bin civarında Arnavut, Çamerya bölgesinden Arnavutluk'a kaçmak zorunda kaldı.

Çameryalı Arnavutlar, 1944'te yaşananların "soykırım" olarak tanınmasını, Yunanistan sınırında kalan vatan topraklarını ziyaret etmek ve mülkiyet haklarının teslimini istiyor.