Üsküp Hayvanat Bahçesi'nde "Bebek Patlaması" Yaşanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üsküp Hayvanat Bahçesi'nde "Bebek Patlaması" Yaşanıyor

Xinhua - Dünya
 - Güncelleme:
Üsküp Hayvanat Bahçesi'nde 'Bebek Patlaması' Yaşanıyor

ÜSKÜP, 8 Nisan (Xinhua) — Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Üsküp Hayvanat Bahçesi bugünlerde "bebek patlaması" yaşıyor. Hayvanat Bahçesi'nde son günlerde farklı türlerden 30'dan fazla yavru dünyaya geldi.

ÜSKÜP, 8 Nisan (Xinhua) — Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Üsküp Hayvanat Bahçesi bugünlerde "bebek patlaması" yaşıyor. Hayvanat Bahçesi'nde son günlerde farklı türlerden 30'dan fazla yavru dünyaya geldi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Üsküp Hayvanat Bahçesi'nde bir beyaz elli gibon yavrusu annesiyle birlikte görülüyor, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Tomislav Georgiev/Xinhua)

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Üsküp Hayvanat Bahçesi'nde bulunan kafeste üç beyaz aslan yavrusu yatıyor, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Tomislav Georgiev/Xinhua)

Xinhua / Dünya

Hayvanat Bahçesi, Makedonya, Nisan, Üsküp, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title