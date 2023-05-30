Üsküdar Harem'den Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Kutsal topraklara gidecek hacı adayları için Üsküdar Harem'de uğurlama programı yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katıldığı programın ardından hacı adayları kutsal topraklara doğru yola çıktı.

"Sürre Alaylarından Günümüze – Üsküdar Harem'den, Harem-i Şerif'e" ismiyle hacı adaylarını kutsal topraklara uğurlama programı düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Müftüsü Adem Yazıcı birer konuşma yaptılar.

"100 aradan sonra bu gelenek tekrar başladı"

Programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "Bulunduğumuz alan tarihi olaylara tanıklık etmiş bir alan. Nam-ı diğer Harem. Bu ismi tesadüfen almamış. Bugün sizler gibi 500 yılı aşkın bir gelenekten ismini alan bir mekandayız. Osmanlı döneminde 1918'lere kadar devam eden bir gelenek. Ülkemizin değişik yerlerinden gelen hacı adayları burada toplanır, yakınlarıyla vedalaşıp kutsal yola yolculuğa çıkarmış. 500 yıl devam etmiş bu gelenek. O yüzden adı Harem olmuş. Burası İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı. Anadolu'dan gelenler ayağını ilk burada İstanbul'a basıyor. İstanbul'dan Anadolu'ya gidenler de buradan memleketlerine gidiyorlar. Dolayısıyla burası güzel bir nokta. Güzel yolculuklara uğurlanma alanı.

Ne yazık ki 100 yıl bu geleneğe ara verilmiş. 100 yıl aradan sonra Diyanet İşleri Başkanımızın riyasetinde 100 yıl aradan sonra geçen sene tekrar başladı. Geçen sene ilk hacı kafilesini buradan uğurlamıştık. Allah haccınızı kabul etsin. Biz de Üsküdar Belediyesi olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Bizi bugünlere ulaştıran Cenab-ı Hakka sonsuz şükürler ediyorum" dedi.

Daha sonra söz alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Anlamlı bir anı idrak ediyoruz. Bundan 580 sene önce 1443 yılında, İstanbul'un fethinden 10 yıl önce Üsküdar'dan hacılarımız sürre alayları ile Harem'e uğurlanmış. Biz o anı yeniden yaşıyoruz. Değerli kardeşlerim, hac ibadeti İslam'ın en önemli şartlarından birisi. 34 sene önce ben de İstanbul'dan haccetmek için giderkenki heyecanımı hatırlıyorum. Sizlerin durumunu anlıyorum. İnşallah heyecanla gider, heyecanınız artmış bir şekilde dönersiniz" dedi.

Hacı adaylarından Şehmuz Aydoğmuş "Kutsal bir mekana gidiyoruz. Allah kabul etsin. Allah sağ salim gidip dönmeyi nasip etsin" dedi. - İSTANBUL