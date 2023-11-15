USAID, Etiyopya'daki yardım çalışmalarını yeniden başlatacak

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), yardım malzemelerinin çalınması nedeniyle durdurduğu Etiyopya'daki çalışmalarını 6 ay aradan sonra yeniden başlatacağını duyurdu. Yardımların gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ulaşmadığının anlaşılması için USAID, Etiyopya hükümeti ve yerel ortaklar tarafından yapılan reformların verimliliğinin 1 yıl boyunca deneneceği vurgulandı.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), yardım malzemelerinin çalınması nedeniyle durdurduğu Etiyopya'daki çalışmalarını 6 ay aradan sonra yeniden başlatacağını duyurdu.

USAID'den yapılan açıklamada, aralık ayında ülke genelinde gıda dağıtımının yeniden başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, yardımların gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ulaşmadığının anlaşılması için USAID, Etiyopya hükümeti ve yerel ortaklar tarafından yapılan reformların verimliliğinin 1 yıl boyunca deneneceği vurgulandı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve USAID, Etiyopya'ya gönderilen gıda malzemelerinin çalınması üzerine mayısta yardımları askıya aldığını duyurmuştu.

WFP, geçen ay yardım dağıtımını yeniden başlatmıştı.

Tigray ile çevresinde yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açan ve geçen yıl sonunda sona eren savaş, bölgede büyük bir insani drama neden olmuştu.

Etiyopya, halihazırda komşu ülkelerden gelen yüz binlerce mülteciye de ev sahipliği yapıyor.