Uruguay'ın yeni Karakas Büyükelçisi güven mektubunu sundu

Uruguay'ın yeni Karakas Büyükelçisi Eber da Rosa Vazquez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya güven mektubunu sundu. Maduro, Vazquez ile fotoğrafını paylaşarak, 'Ülkemize hoş geldiniz. Halklarımızın refahını ve gelişimini desteklemek için birlikte çalışacağımızdan eminim.' ifadesini kullandı.

Uruguay'ın yeni Karakas Büyükelçisi Eber da Rosa Vazquez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya güven mektubunu sundu.

Maduro, Twitter hesabından Vazquez ile fotoğrafını paylaşarak, "Ülkemize hoş geldiniz. Halklarımızın refahını ve gelişimini desteklemek için birlikte çalışacağımızdan eminim." ifadesini kullandı.

Uruguay'ın 7 yıl sonra atadığı ve resmen görevine başlayan Büyükelçi Vazquez'in güven mektubu teslim törenine, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de katıldı.

Ulusal basında çıkan haberde, Vazquez'in atanmasının Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle'nin Venezuela ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatmaya istekli olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Uruguay'da, Kasım 2019'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde sağ görüşlü Luis Lacalle'nin kazanmasından sonra iki ülkenin diplomatik ilişkilerinde mesafe daha da artmıştı.