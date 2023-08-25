Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi'nin 198. yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi

Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi'nin 198. yıl dönümü münasebetiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Büyükelçiler ve davetlilerin katıldığı resepsiyonda, Uruguay Büyükelçisi Cayrus, Türkiye ile Uruguay arasındaki dostluk ilişkisini vurguladı.

Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi'nin 198. yıl dönümü münasebetiyle Uruguay'ın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde resepsiyon verildi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus, Uruguay'ın İstanbul Başkonsolosu Diego Perez Gomar, bazı ülkelerin büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Cayrus, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarının aileleriyle dayanışma içinde olduklarını söyledi.

198. yıl dönümü kutlanan Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi'nin tarihi arka planına değinen Cayrus, 1929'da Türkiye ile Uruguay arasında Dostluk Anlaşması imzalandığını hatırlattı.

İki ülke arasındaki Dostluk Anlaşması'nın 90. yılını tamamladığının altını çizen Cayrus, "İki ülke arasında, ticaret açısından iyi bir seviyede işbirliği bulunmaktadır. Bu ilişkiyi artırmayı umuyor ve arzu ediyoruz." dedi.

Büyükelçi Cayrus, Ankara'ya 10 ay önce Uruguay'ın Ankara Büyükelçiliğini açmak üzere geldiğini belirterek Uruguay'ın Türkiye'deki ilk büyükelçisi olmaktan ve Ankara'daki Uruguay Büyükelçiliğinin ilk resepsiyonunda bulunmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Cayrus, Uruguay Büyükelçiliğinin Türkiye'de açılması için çabaları ve işbirliği nedeniyle katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Uruguaylı tango şarkıcısı Nelson Pino ve Uruguaylı piyanist Alvaro Hagopian performans sergilerken Türk dansçılar da gösteri yaptı.

Programın ardından, misafirlere geleneksel Uruguay yemekleri servis edildi.