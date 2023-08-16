Urla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İZMİR'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını, 30 dakikalık müdahale ile kontrol altına alındı. Güvendik Mahallesi'ndeki ormanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak ve 3 helikopter ile 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan 30 dakikalık müdahale ile yangın, kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.