Ürdünlüler İsrail'in Gazze'ye saldırılarına destek için yürüyüşler düzenledi

Ürdün'de, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek için cuma namazından sonra yürüyüşler gerçekleştirildi. Ürdünlüler, ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar atarak Gazze'ye destek verdi.

Ürdün'de, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek için cuma namazından sonra yürüyüşler gerçekleştirildi.

Başkent Amman'da cuma namazından sonra El-Hüseyni Camisi'nin önündeki meydanda toplanan binlerce Ürdünlü, ABD ve İsrail aleyhinde atılan sloganlar atarak Nahil Meydanı'na doğru yürüdü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılara destek veren ABD'ye tepki gösteren göstericiler, Filistinli direniş gruplarına da destek sloganları attı.

Ürdünlü göstericiler "İsrail devlet değildir, terörist bir örgüttür", "Filistin kurtuluşuna doğru" ve "ABD terörün başını çekiyor" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze'ye destek için Ürdün'ün diğer kentlerinde de gösteri ve yürüyüşler düzenlendi.

Ürdün'ün İrbid kentinde düzenlenen gösteride ayrıca kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Ürdün genelindeki camilerde, Vakıflar Bakanlığının talimatları doğrultusunda İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.