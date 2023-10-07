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Ürdünlüler Filistin'e Destek İçin Gösteri Düzenledi

Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistinlilere destek için gösteri düzenlendi. Göstericiler Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı askeri operasyonu destekledi ve İsrail büyükelçisinin sınır dışı edilmesini istedi. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda ise ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.