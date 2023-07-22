Ürdün, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları gönderdi
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Ürdün, sıcak hava dalgasının etkisiyle büyüyen orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a 4 yangın söndürme uçağı gönderdi. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ürdün'ün Yunanistan ile dayanışma içinde olduğu belirtildi.
Ürdün, sıcak hava dalgasının etkisiyle büyüyen orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a 4 yangın söndürme uçağı gönderdi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan ile dayanışma içinde olduğu belirtildi.
Yunanistan'a 47 kişilik mürettebat ile 4 yangın söndürme uçağı gönderildiği kaydedilen açıklamada, yangın söndürme uçaklarının Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait olduğu aktarıldı.
Açıklamada, uçakların ve mürettebatın Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın talimatıyla gönderildiği ifade edildi.
Yunanistan'da 17 Temmuz'da başkent Atina'nın doğusunda çıkan ve sıcak hava dalgasıyla büyüyen orman yangınlarına Yunan itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.