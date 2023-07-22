Ürdün, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları gönderdi

Ürdün, sıcak hava dalgasının etkisiyle büyüyen orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a 4 yangın söndürme uçağı gönderdi. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ürdün'ün Yunanistan ile dayanışma içinde olduğu belirtildi.