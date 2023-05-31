Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin'in düğünü için hazırlıklar tamam

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin'in düğünü için yapılan hazırlıklarda sona gelindi. Düğün günü resmi tatil ilan edildi ve kutlamalar bir haftadır sürüyor. Nikah töreni Amman'daki Zahran Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Ürdün'de Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Veliaht Prens Hüseyin'in düğünü için yapılan hazırlıklarda sona gelindi.

Yaklaşık 9 ay önce nişanlanan Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf'in 1 Haziran'da gerçekleştirilecek Kraliyet düğünü öncesi başkent Amman'da heyecanlı bir hava hakim.

Düğün hazırlıkları kapsamında, Kral 2.Abdullah'ın bugün 4 binin üzerinde Ürdünlünün davet edildiği bir akşam yemeği vermesi bekleniyor.

Düğün günü "resmi tatil" ilan edildi, kutlamalar ise bir haftadır sürüyor

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne de tüm bakanlıklar ve resmi dairelerde bugün yarım gün çalışılacağını, düğünün yapılacağı 1 Haziran Perşembe gününün ise resmi tatil ilan edildiğini duyurdu.

Ülkenin birçok kentinde Kraliyet düğünü dolaysıyla bir haftadır konserler ve halk oyunlarıyla kutlamalar yapılıyor.

Kraliçe Ranya, kına gecesine ait fotoğrafları paylaştı

Emniyet Müdürlüğü de düğün günü için 03.00-19.00 saatlerini kapsayan trafik düzenlemeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ürdün Kraliçesi Ranya ise sosyal medya hesabından gelini Racve'nin kına gecesine ait fotoğraflar paylaşarak geceye katılanlara teşekkür etti.

Nikah töreni Amman'daki Zahran Sarayı'nda

Nikah töreninin Amman'daki Zahran Sarayı'nda gerçekleştirilmesi, daha sonra gelinle damadın düğün konvoyu eşliğinde başkentin batısındaki Hüseyniye Sarayı'na geçmesi planlanıyor.

Kral ve Kraliçe'nin nikah münasebetiyle Hüseyniye Sarayı'nda bir resepsiyon vermesi, ardından devlet liderleri, veliahtlar ve farklı ülkelerden davetlilerin katılacağı resmi bir akşam yemeği organizasyonu bekleniyor.

AA muhabirine konuşan Ürdünlü eski Bakan Semih el-Muayita, "Prensin evliliğinin, siyasi ve ulusal boyutlarıyla hayatında yeni bir aşama" olduğunu söyledi.

Kral 2. Abdullah'ın, Prens Hüseyin (29), Prens Haşim (18), Prenses İman (27) ve Prenses Selma (23) olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor.

Prens Hüseyin bin Abdullah, Anayasa'nın 28. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere Ürdün tahtının meşru varisi konumunda.