Ürdün ve Ukrayna Dışişleri Bakanları savaşın yol açtığı krizi ele aldı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, savaşın yol açtığı krizi ele aldı. Görüşmede, iki ülke arasında ekonomik işbirliği, yeni iş fırsatları ve ekonominin güvenliği ele alındı. Safedi ve Kuleba ayrıca, Ukrayna'da devam eden savaşın yol açtığı krizle ilgili de görüş alışverişinde bulundu.