Ürdün ve Ukrayna Dışişleri Bakanları savaşın yol açtığı krizi ele aldı
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, savaşın yol açtığı krizi ele aldı. Görüşmede, iki ülke arasında ekonomik işbirliği, yeni iş fırsatları ve ekonominin güvenliği ele alındı. Safedi ve Kuleba ayrıca, Ukrayna'da devam eden savaşın yol açtığı krizle ilgili de görüş alışverişinde bulundu.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, savaşın yol açtığı krizi ele aldı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ürdünlü mevkidaşını telefonla aradı.
Görüşmede, "iki ülke arasında ekonomik işbirliği, yeni iş fırsatları ve ekonominin güvenliği" ele alındı.
Safedi ve Kuleba ayrıca, Ukrayna'da devam eden savaşın yol açtığı krizle ilgili de görüş alışverişinde bulundu.
Ürdünlü Bakan, " Ürdün'ün, Ukrayna krizinin Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde devlet egemenliği ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması yoluyla çözülmesi yönündeki yaklaşımını" yineledi.
Ukraynalı Bakan Kuleba ise Ürdün'ü "ilkeli tavrı" ve ülkesine yaptığı insani yardımdan ötürü takdir ettiklerini belirtti.