Ürdün ve Mısır, İsrail'in Gazze'deki okulları hedef almasını kınadı

Ürdün ve Mısır, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki okulları hedef almasını uluslararası hukukun ihlali ve savaş suçu olarak nitelendirerek kınadı. Ürdün ve Mısır, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Ürdün ve Mısır, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Fahura ve Tel ez-Zater okullarını hedef almasını "uluslararası hukukun ihlali" ve "savaş suçu" olarak nitelendirerek kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulu ile Tel ez-Zater Okulu'nu hedef almasının kınandığı belirtildi.

Ürdün'ün, "tüm insani ve ahlaki değerlere ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına aykırı olan" bu eylemi reddettiği kaydedilen açıklamada, Filistinliler için devam eden adalet ve koruma eksikliği ile uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka yönelik sürdürülen ciddi ihlallerin, derhal durdurulması gereken ciddi bir çöküşü temsil ettiği aktarıldı.

Gazze'ye yönelik bu şiddetli savaş ile sivillere, sivil binalara, okullara, hastanelere ve ibadethanelere yönelik saldırıları durdurmak için çabaların birleştirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası topluma ve uluslararası kuruluşlara, "bu saldırının yol açtığı bu trajediyi durduracak her türlü tedbir ve icraatları uygulaması" çağrısında bulunuldu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "yerinden edilmiş yüzlerce Filistinli için güvenli bir sığınak olan" Fahura Okulu'nun bombalanmasının, BM ve onun yardım kuruluşlarına kasıtlı bir hakaret teşkil etmesinin yanı sıra soruşturma ve faillerinin hesap vermesini gerektiren bir başka savaş suçu olduğu kaydedildi.

Mısır'ın "çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı saldırıları" kınadığı belirtilen açıklamada, bu saldırılarla İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik ihlallerine yenisinin eklendiği vurgulandı.

Açıklamada, etkili uluslararası taraflara ve BM Güvenlik Konseyi'ne, Gazze Şeridi'ndeki insanların acılarına son vermek, derhal ve koşulsuz ateşkes uygulamak ve Filistinli sivillere gerekli korumayı sağlamak için derhal müdahale etmeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, UNRWA bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulu ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesindeki Tel ez-Zater Okulu'nu bombalamıştı.

İsrail saldırısında çok kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilirken, okul koridorlarında kalan cenazeleri çıkarmada büyük zorlukların yaşandığı aktarılmıştı.