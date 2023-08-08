Ürdün ve Mısır Arasında İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

Ürdün ve Mısır, çeşitli alanlardaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla 12 anlaşma imzaladı. Anlaşmalar, ekonomi politikaları, çevre koruma, medya, sağlık ve diğer alanları kapsamaktadır.

AMMAN, 8 Ağustos (Xinhua) -- Ürdün ve Mısır çeşitli alanlardaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla 12 anlaşma imzaladı.

Ürdün devletine ait Petra haber ajansına göre Pazartesi günü Amman'da düzenlenen Ürdün-Mısır Ortak Yüksek Komitesi'nin 31. oturumunun ardından taraflar; ekonomi politikaları oluşturma, mali denetim, çevre koruma, sosyal işler, medya, kültür, mesleki eğitim, sosyal güvenlik, sağlık, dini vakıflar ve posta hizmetleri alanlarını kapsayan anlaşmalara imza attı.

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, Ürdün ve Mısır'ın karşılıklı çıkarlarla ilgili konularda koordinasyon ve istişareye her zaman açık olduğunu ve aralarındaki ikili ilişkilerin, Arap ülkelerinin ortaklaşa hareket etmesi için "takip edilecek bir örnek" teşkil ettiğini söyledi.

El-Hasavne, Amman ve Kahire'nin, Filistin meselesine iki devletli çözüm temelinde adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunmadıkça bölgesel istikrarın sağlanamayacağı görüşünü de paylaştığını vurguladı.

Toplantıya katılan heyete başkanlık eden Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, komitenin iki ülke arasındaki "stratejik ve tarihi" ilişkilerin bir parçası olduğunu ve iki ülkenin son yıllarda komitenin karşılaştığı güçlüklerin çoğunun üstesinden geldiğini vurguladı.

Medbuli ayrıca, iki ülkenin an itibarıyla her iki taraf için de fayda sağlayabilecek diğer programların yanı sıra yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen ve yeşil amonyak alanlarındaki yeni projelerde işbirliği yapmaya istekli olduğunu kaydetti.