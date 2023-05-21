Ürdün ve Libya Dışişleri Bakanları Terörle Mücadele Konusunda Deneyim Paylaştı

Ürdün ve Libya Dışişleri Bakanları, ülkelerinin terörle mücadele konusundaki deneyimlerini paylaştı, ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldı. İki bakan, aşırılık yanlısı ideolojiler ve terörle mücadele konusunda deneyim alışverişinde bulunmanın, bölgede güvenlik, istikrar ve barışı artırmanın, anlaşmazlıkları barışçıl ve diplomatik yollarla çözmenin önemini vurguladı.

Ürdün ve Libya Dışişleri Bakanları, ülkelerinin terörle mücadele konusundaki deneyimlerini paylaştı, ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş, Amman'daki resmi ziyareti çerçevesinde Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Menguş ile Safedi, Ürdün ile Libya arasında çeşitli alanlardaki ilişkileri güçlendirmenin yollarını, bölgesel ve uluslararası ortak öneme sahip meseleleri ve bölgedeki krizlere yönelik çözüm çabalarını görüştü.

İki bakan, aşırılık yanlısı ideolojiler ve terörle mücadele konusunda deneyim alışverişinde bulunmanın, bölgede güvenlik, istikrar ve barışı artırmanın, anlaşmazlıkları barışçıl ve diplomatik yollarla çözmenin önemini vurguladı.

Ürdün Libya'nın yanında

Ürdünlü Bakan Safedi, ülkesinin Libya'nın yanında yer aldığını, Libyalıların mutabık kaldığı, halkın isteklerini karşılayan, güvenlik ve istikrarı muhafaza eden bir siyasi çözüme ulaşmayı hedefleyen tüm çabaları desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Safedi, ilgili uluslararası referanslar ve kararlara uygun olarak Birleşmiş Milletler'in (BM) bunu gerçekleştirme konusundaki rolünden övgüyle söz etti.

Libyalı Bakan Menguş ise Ürdünlü mevkidaşına ülkesindeki gelişmelerle, Libya'daki kurumların birleştirilmesi konusunda harcanan çabalara ilişkin bilgi verdi.

Ürdün'ün bölgedeki güvenlik, istikrar ve barışın korunması konusundaki çabalarını takdir eden Menguş, ayrıca Libya'ya yönelik, krizden çıkmayı hedefleyen siyasi sürece ilişkin destekleyici tutumu karşısındaki memnuniyetini dile getirdi.

Açıklamada, Libya Dışişleri Bakanı Menguş'un ziyaret süresine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.