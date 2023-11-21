Ürdün ve Katar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmak için işbirliği görüştü

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne ile Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva Binti Raşid el-Hatır, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik "acımasız saldırılarını" durdurmanın yollarını görüştü.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre Ürdün Başbakanı Hasavne ile Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Hatır, başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki "acımasız saldırılarını" durdurmanın yolları ele alındı.

Hasavne, ülkesi ile Katar'ın " İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden acımasız saldırıları sonucu insani felaketin daha da kötüleşmesinin" önüne geçmek için bölgeye insani yardım ulaştırılması konusundaki koordinasyon ve işbirliğinden övgüyle söz etti.

Amman ve Doha'nın Tel Aviv'in Gazze'deki "acımasız saldırıları" karşısında sergiledikleri ortak tutuma işaret eden Hasavne, ateşkesin sağlanması, sivillerin korunması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için diplomatik ve insani çabaları sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Ürdün Başbakanı, "Filistinli kardeşlerimizin Gazze'den ve Batı Şeria'dan çıkarılması dahil Ürdün'e karşı savaş ilanı olarak kabul ettiğimiz her türlü girişimi reddediyoruz. Bu tür girişimler Ürdün ve İsrail arasındaki barış anlaşmasının ihlali anlamına gelir." dedi.

Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Hatır da Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesini ve Kudüs'ün tarihi ve hukuki statükosunda herhangi bir değişikliği reddettiklerini vurgulayarak, Filistinlilerin kendi topraklarındaki kararlılığını desteklediklerini ifade etti.

Hatır, Ürdün ile Gazze Şeridi'ne insani yardımların sürdürülebilir biçimde ulaştırılması için etkili bir mekanizma oluşturulmasına yönelik ortak çabaların devam edeceğini sözlerine ekledi.