Ürdün ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Orman Yangınlarıyla Mücadelede İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Ürdün ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), olağanüstü durumlarda orman yangınları ile mücadelede işbirliği yapılması konusunda anlaşma imzaladı. Ürdün Kralı 2. Abdullah ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis arasında gerçekleşen görüşmede, aşırı sıcakların etkisiyle büyüyen orman yangınlarına karşı işbirliği yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca, yatırım ve kalkınma alanında işbirliği yapılmasına ilişkin bir mutabakat zaptı da imzalandı.

Ürdün ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), olağanüstü durumlarda orman yangınları ile mücadelede işbirliği yapılması konusunda anlaşma imzaladı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, Ürdün ile GKRY, özellikle olağanüstü durumlarda aşırı sıcakların etkisiyle büyüyen orman yangınları ile mücadelede işbirliği yapılması konusunda anlaştı.

Ürdün ile GKRY arasında yatırım ve kalkınma alanında işbirliği yapılmasına ilişkin bir mutabakat zaptının da imzalandığı görüşmede, ikili ilişkiler, uluslararası gelişmeler, Filistin meselesi, Suriye'deki durum ve terörle mücadele konuları ele alındı.

GKRY lideri Hristodulidis iki günlük ziyaret için bugün erken saatlerde Amman'a gelmişti.