Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ürdün ve ABD, savunma alanında işbirliği ve terörle mücadele konularını ele aldı

Ürdün ve ABD, savunma alanında işbirliği ve terörle mücadele konularını ele aldı

Dünya Haberleri

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Kurilla'yı kabul etti. Görüşmede, Ürdün ile ABD'nin savunma alanındaki yakın işbirliği ve terörle mücadelede bölgesel ve uluslararası düzeyde yürütülen çabalar ele alındı. Ürdün, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun üyeleri arasında yer alıyor.

Ürdün ve ABD, savunma alanında işbirliği ve terörle mücadele konularını ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Kurilla'yı kabul etti.

Görüşmede, Ürdün ile ABD'nin savunma alanındaki yakın işbirliği ve terörle mücadelede bölgesel ve uluslararası düzeyde yürütülen çabalar ele alındı.

Açıklamada, Kurilla'nın ne zaman geldiği ve ziyaret süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Ürdün, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun üyeleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Laith Al - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Orgeneral Ürdün Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title