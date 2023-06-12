Ürdün ve ABD, savunma alanında işbirliği ve terörle mücadele konularını ele aldı

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Kurilla'yı kabul etti. Görüşmede, Ürdün ile ABD'nin savunma alanındaki yakın işbirliği ve terörle mücadelede bölgesel ve uluslararası düzeyde yürütülen çabalar ele alındı. Ürdün, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun üyeleri arasında yer alıyor.