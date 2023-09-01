Ürdün, Uluslararası Deniz Güvenliği Koalisyonu'na katıldı

Ürdün ordusu, Körfez bölgesinde deniz seyrüsefer güvenliğini sağlayan Uluslararası Deniz Güvenliği Koalisyonu'na (IMSC) katıldı. Ülkenin bölgesel ve uluslararası deniz güvenliğindeki rolünü sürdürme amacıyla IMSC'ye katılan Ürdün, aynı zamanda deniz taşımacılığı ve dünya ticaretine yönelik tehditlere karşı çabaları desteklemektedir. Ürdün Silahlı Kuvvetleri, IMSC'ye katılımıyla bölgesel ve uluslararası alandaki rolünü güçlendirmiştir.