Ürdün, Uluslararası Deniz Güvenliği Koalisyonu'na katıldı
Ürdün ordusu, Körfez bölgesinde deniz seyrüsefer güvenliğini sağlayan Uluslararası Deniz Güvenliği Koalisyonu'na (IMSC) katıldı. Ülkenin bölgesel ve uluslararası deniz güvenliğindeki rolünü sürdürme amacıyla IMSC'ye katılan Ürdün, aynı zamanda deniz taşımacılığı ve dünya ticaretine yönelik tehditlere karşı çabaları desteklemektedir. Ürdün Silahlı Kuvvetleri, IMSC'ye katılımıyla bölgesel ve uluslararası alandaki rolünü güçlendirmiştir.
Ürdün ordusunun, Körfez bölgesinde deniz seyrüsefer güvenliğini sağlayan Uluslararası Deniz Güvenliği Koalisyonu'na (IMSC) katıldığı bildirildi.
Ülkenin resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre Ürdün donanması, Bahreyn merkezli IMSC'ye katıldı.
Ürdün'ün bölgesel ve uluslararası deniz güvenliğinde üstlendiği rolü sürdürme bağlamında IMSC'ye katıldığına işaret edilirken, ülkenin aynı zamanda deniz taşımacılığı ile dünya ticaretine yönelik tehditlere karşı bölgesel ve uluslararası çabaları desteklediğine vurgu yapıldı.
IMSC'ye katılımın Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin bölgesel ve uluslararası alandaki rolünü güçlendirdiğine dikkat çekildi.
Bahreyn merkezli Uluslararası Deniz Güvenliği Koalisyonu, Temmuz 2019'da Orta Doğu kara sularında olabilecek tehditleri bertaraf etmek amacıyla ABD öncülüğünde kurulmuştu.
Koalisyonun görev yerinin Hürmüz Boğazı, Babu'l Mendeb, Umman Denizi ve Basra Körfezi olduğu belirtilmişti.
Suudi Arabistan'ın Eylül 2019'da katıldığı koalisyon bünyesinde ABD, Bahreyn, İngiltere, Romanya, Estonya, Litvanya, Arnavutluk ve Seyşeller yer alıyor.