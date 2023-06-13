Ürdün, Suriye'den gelen uyuşturucu yüklü dronu düşürdü

Ürdün ordusu, Suriye'den gelen uyuşturucu yüklü bir dronu düşürdü ve 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ürdün ordusunun Suriye'den gelen uyuşturucu yüklü bir dronu düşürdüğü bildirildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, sınır muhafızlarının bölgedeki emniyet ve askeri birliklerle Suriye topraklarından dron aracılığıyla Ürdün'e uyuşturucu geçirme girişimini tespit ettiği belirtildi.

Ürdün topraklarında düşürülen dronda 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi.

Ürdün, özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak sık sık kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.