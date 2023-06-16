Ürdün, Suriye'den gelen silah yüklü İHA'yı düşürdü

Ürdün ordusu, Suriye'den gelen silah yüklü bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. Sınır muhafızları, Suriye topraklarından İHA aracılığıyla Ürdün'e silah sokma girişimi tespit etti. İHA'nın Ürdün toprakları içinde düşürüldüğü, ele geçirilen silahların da yetkililere teslim edildiği aktarıldı.

Ürdün ordusu, Suriye'den gelen silah yüklü bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Orduya ait resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre sınır muhafızları, Suriye topraklarından İHA aracılığıyla Ürdün'e silah sokma girişimi tespit etti.

İHA'nın Ürdün toprakları içinde düşürüldüğü, ele geçirilen silahların da yetkililere teslim edildiği aktarıldı.

Ürdün ordusu, 13 Haziran'da Suriye'den gelen uyuşturucu yüklü bir İHA'yı düşürmüştü.

Ürdün, özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak sık sık kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.