Ürdün Silahlı Kuvvetleri Suriye'den gelen patlayıcı yüklü insansız hava aracını düşürdü

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Suriye'den Ürdün hava sahasına girmeye çalışan TNT patlayıcı yüklü bir insansız hava aracını düşürdü. Ürdün Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı, sınırdan ülkeye sızma ve kaçakçılık çabalarına karşı her zaman tetikte olacağını belirtti.

AMMAN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Suriye'den Ürdün hava sahasına girmeye çalışan TNT patlayıcı yüklü bir insansız hava aracını düşürdü.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Doğu Askeri Bölgesi'nde bulunan Sınır Muhafaza Güçleri'nin, Uyuşturucuyla Mücadele Departmanı ve diğer askeri birimlerle işbirliği yaparak Ürdün-Suriye sınırını geçip ülkeye yasadışı yollarla girmeye çalışan bir insansız hava aracını tespit ettiğini belirtti.

Açıklamada silahlı kuvvetlerin insansız hava aracını "etkisiz hale getirdiği" ve İHA'nın Ürdün topraklarına düştüğü dile getirildi.

Açıklamada ulusal sınırları korumaya bağlılığını yineleyen Ürdün Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı, sınırdan ülkeye sızma ve kaçakçılık çabalarına karşı her zaman tetikte olacağı sözünü verdi.