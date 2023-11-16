Ürdün sahra hastanesinde İsrail bombardımanında 7 personel yaralandı
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Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki Ürdün sahra hastanesinin acil servis girişinde 7 hastane personelinin yaralandığını açıkladı. İsrail tarafına hastaneyi ve tıbbi personelini hedef almaktan kaçınma çağrısında bulunuldu.
AMMAN, 16 Kasım (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki Ürdün sahra hastanesinin acil servis girişinde 7 hastane personelinin yaralandığını açıkladı.
Ürdün devletine ait Petra Haber Ajansı Çarşamba günü Ürdün ordusu sözcüsüne dayandırdığı haberinde, 7 personelin İsrail bombardımanında yaralanan Filistinlilere yardım etmeye çalışırken çeşitli seviyelerde yaralandığını duyurdu.
Olayın ayrıntılarını teyit etmek üzere resmi soruşturma başlatıldığını kaydeden sözcü, İsrail tarafına hastaneyi ve tıbbi personelini hedef almaktan kaçınma çağrısında bulundu.
Ürdünlü yetkili, hastanenin yaralı Filistinlilere sağlık hizmeti vermeye yönelik insani görevini sürdüreceğini vurguladı.